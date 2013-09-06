版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 23:42 BJT

标题新闻：意大利财政部递交给议会的报告显示政府将下修今年经济萎缩1.3%的官方预估

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐