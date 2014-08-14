意大利经济：下滑之际，总理“秘密”会晤欧洲央行总裁德拉吉

路透米兰8月13日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周三证实，本周会晤了欧洲央行(ECB)总裁德拉吉。几天前德拉吉刚刚敦促意大利加快进行全面经济改革。

“是的，我昨天见了德拉吉，我经常见他，”伦齐在米兰回答记者问题时称。本地报纸Corriere dell'Umbria周三报导称，伦齐与德拉吉在罗马北部翁布里亚区的小镇Citta della Pieve会面。

意大利经济在去年底短暂好转后，现再度正式陷入衰退，伦齐面临的改革压力加大。在解决欧元区债务危机方面，他一直主张应该更为重视经济增长。

德拉吉在上周四欧洲央行月度记者会上称，缺乏结构性改革正在拖累意大利经济，妨碍其恢复增长。这使媒体纷纷猜测，欧洲当局可能推动在意大利采取某种特殊管理形式。

尽管伦齐誓言意大利将履行对欧盟的预算承诺，但外界越来越怀疑，他是否将被迫从本已大幅压缩的预算中寻找额外资源来削减赤字。