意大利经济：下滑之际，总理“秘密”会晤欧洲央行总裁德拉吉

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透米兰8月13日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周三证实，本周会晤了欧洲央行(ECB)总裁德拉吉。几天前德拉吉刚刚敦促意大利加快进行全面经济改革。
“是的，我昨天见了德拉吉，我经常见他，”伦齐在米兰回答记者问题时称。本地报纸Corriere dell'Umbria周三报导称，伦齐与德拉吉在罗马北部翁布里亚区的小镇Citta della Pieve会面。
意大利经济在去年底短暂好转后，现再度正式陷入衰退，伦齐面临的改革压力加大。在解决欧元区债务危机方面，他一直主张应该更为重视经济增长。
德拉吉在上周四欧洲央行月度记者会上称，缺乏结构性改革正在拖累意大利经济，妨碍其恢复增长。这使媒体纷纷猜测，欧洲当局可能推动在意大利采取某种特殊管理形式。
尽管伦齐誓言意大利将履行对欧盟的预算承诺，但外界越来越怀疑，他是否将被迫从本已大幅压缩的预算中寻找额外资源来削减赤字。
伦齐和欧洲央行的发言人拒绝对会面一事置评。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选