更新版 1-意大利经济：IMF可能将确认今年经济增长约0.6%的预估--消息

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
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路透罗马3月24日 - 知情人士周一表示，国际货币基金组织(IMF)可能在下月发布新预估时确认意大利今明两年经济将分别增长约0.6%和1.1%。
当被问及IMF是否会在4月首周发布的全球经济展望中修改预估时，这位要求匿名的消息人士回答道，“不太可能有太大变化”。当前预估为1月发布。
意大利政府最新预估显示，今明两年经济料分别增长1.1%和1.7%，但经济部长帕多安已暗示将在下月大幅下调今年的经济成长预估。
一名意大利政府消息人士周一向路透表示，政府的最新预估可能介于0.6-0.8%。最新预估将包含在4月初发布的经济和金融文件(DEF)中。
该消息人士还称，意大利目前还未决定是否将赤字与国内生产总值(GDP)之比上调至2.6%以上。政府表示，根据当前趋势，赤字与GDP之比正朝这一水准迈进。(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5