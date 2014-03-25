更新版 1-意大利经济：IMF可能将确认今年经济增长约0.6%的预估--消息

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路透罗马3月24日 - 知情人士周一表示，国际货币基金组织(IMF)可能在下月发布新预估时确认意大利今明两年经济将分别增长约0.6%和1.1%。

当被问及IMF是否会在4月首周发布的全球经济展望中修改预估时，这位要求匿名的消息人士回答道，“不太可能有太大变化”。当前预估为1月发布。

意大利政府最新预估显示，今明两年经济料分别增长1.1%和1.7%，但经济部长帕多安已暗示将在下月大幅下调今年的经济成长预估。

一名意大利政府消息人士周一向路透表示，政府的最新预估可能介于0.6-0.8%。最新预估将包含在4月初发布的经济和金融文件(DEF)中。