意大利数据：12月工业生产增速下滑，令经济增长前景蒙阴

路透罗马2月10日 - 意大利统计局周三公布的数据显示，12月工业生产远逊于预期，下跌0.7%，11月下跌0.5%，令经济增长前景蒙阴。该数据远低于路透调查的18分析师预估的增长0.3%。

意大利第四季工业生产较第三季下降0.1%，第三季经济温和增长0.2%，第二和第一季分别成长0.4%和0.7%，表明将于周五发布的第四季国内生产总值(GDP)料将疲弱。

意大利统计局上个月预期第四季经济增长率为0.2%，全年将会扩张0.8%左右，若果真如此，这将是意大利自2011年以来首次出现年度经济增长。

意大利统计局公布，12月经工作日调整的工业生产较上年同期下降1.0%，11月为增长1.1%，12月录得自去年6月以来的首次下跌。(完)