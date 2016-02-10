意大利数据：12月工业生产增速下滑，令经济增长前景蒙阴

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透罗马2月10日 - 意大利统计局周三公布的数据显示，12月工业生产远逊于预期，下跌0.7%，11月下跌0.5%，令经济增长前景蒙阴。该数据远低于路透调查的18分析师预估的增长0.3%。
意大利第四季工业生产较第三季下降0.1%，第三季经济温和增长0.2%，第二和第一季分别成长0.4%和0.7%，表明将于周五发布的第四季国内生产总值(GDP)料将疲弱。
意大利统计局上个月预期第四季经济增长率为0.2%，全年将会扩张0.8%左右，若果真如此，这将是意大利自2011年以来首次出现年度经济增长。
意大利统计局公布，12月经工作日调整的工业生产较上年同期下降1.0%，11月为增长1.1%，12月录得自去年6月以来的首次下跌。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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