意大利经济：没有必要重新协商减债速度--经济部长

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月29日 - 意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)周二表示，意大利没有必要重新协商欧盟财政协议规定的减债速度。
“意大利无需重新协商任何事情，”他在伦敦发表演讲后回答问题时表示。
他在演讲时呼吁，欧元区在财政巩固上采取更为循序渐进的方式，并表示货币政策对刺激欧元区刚刚冒头的经济复苏将至关重要。
帕多安说，财政和货币政策都有支持经济增长的空间，民间部门投资也是个关键因素。
“在维持财政政策方向的同时，可能可以调整财政政策实施的速度和内容，”帕多安称。
他还表示，欧洲央行应有祭出量化宽松(QE)的政策选项，该政策旨在帮助应对持续处于低位的通胀并支撑经济成长。
但帕多安警告称，实施这种政策将非常困难。
他表示，“我认为QE应该、或者已经包括在欧洲央行的政策工具中，但鉴于欧元区尚未完全一体化的具体情况，这种政策实施起来并不容易。”(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导。欲浏览英文报导全文，请点选
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。