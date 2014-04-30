意大利经济：没有必要重新协商减债速度--经济部长

路透伦敦4月29日 - 意大利经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)周二表示，意大利没有必要重新协商欧盟财政协议规定的减债速度。

“意大利无需重新协商任何事情，”他在伦敦发表演讲后回答问题时表示。

他在演讲时呼吁，欧元区在财政巩固上采取更为循序渐进的方式，并表示货币政策对刺激欧元区刚刚冒头的经济复苏将至关重要。

帕多安说，财政和货币政策都有支持经济增长的空间，民间部门投资也是个关键因素。

“在维持财政政策方向的同时，可能可以调整财政政策实施的速度和内容，”帕多安称。

他还表示，欧洲央行应有祭出量化宽松(QE)的政策选项，该政策旨在帮助应对持续处于低位的通胀并支撑经济成长。

但帕多安警告称，实施这种政策将非常困难。

他表示，“我认为QE应该、或者已经包括在欧洲央行的政策工具中，但鉴于欧元区尚未完全一体化的具体情况，这种政策实施起来并不容易。”(完)