意大利数据：7月制造业PMI触及四年高点，受内需增强和订单增加拉动

路透罗马8月3日 - 周一公布的调查显示，意大利7月制造业活动增速加快，为四年多最快，这进一步显示该国经济正在走出长时间的衰退。

Markit/ADACI周一公布的意大利7月制造业采购经理人指数(PMI)由6月54.1上升至55.3，远高于荣枯分水岭50。该数据为2011年4月以来最高。

路透调查访问的五位分析师原本预测为54.0。

Markit称，调查的受访者认为7月制造业状况改善是受内需增强和订单增加推动。(完)