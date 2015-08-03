意大利数据：7月制造业PMI触及四年高点，受内需增强和订单增加拉动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透罗马8月3日 - 周一公布的调查显示，意大利7月制造业活动增速加快，为四年多最快，这进一步显示该国经济正在走出长时间的衰退。
Markit/ADACI周一公布的意大利7月制造业采购经理人指数(PMI)由6月54.1上升至55.3，远高于荣枯分水岭50。该数据为2011年4月以来最高。
路透调查访问的五位分析师原本预测为54.0。
Markit称，调查的受访者认为7月制造业状况改善是受内需增强和订单增加推动。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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