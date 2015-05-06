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货币新闻 | 2015年 5月 6日 星期三 16:03 BJT

意大利数据：4月服务业增长为10个月最快，提升经济复苏希望--PMI

该数据高于路透访问的18位分析师所给出所有预估，分析师们平均预估为52.0。

服务业PMI新业务分项指数由3月的53.1上升至55.0，也触及10个月来最高。

Markit称，由于需求增长，企业招聘速度为2007年11月以来最快。而3月时则是全国整体失业率上升。

涵盖服务业和制造业的综合PMI由3月的52.4上升至53.9，触及10个月最高。(完)

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