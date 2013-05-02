意大利政经：经济部长称退出欧盟赤字程序至关重要

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透罗马5月2日 - 意大利新任经济部长萨柯曼尼周四表示，意大利必须退出欧盟所谓的“严重赤字程序”，以降低借款成本，并最多可释放120亿欧元资金用于投资支出。
在与经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的记者会上，萨柯曼尼称，政府的目标应当能使意大利在5月底或6月初退出欧盟的“严重赤字程序”。
“退出后，将使意大利加入几个少数北欧国家的行列，并可能对借款成本和银行体系产生积极影响。这将使我们可以放松一下内部稳定法案，”并可能最多释放出120亿欧元，这对于投资是个强劲的刺激。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。