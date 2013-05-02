意大利政经：经济部长称退出欧盟赤字程序至关重要

路透罗马5月2日 - 意大利新任经济部长萨柯曼尼周四表示，意大利必须退出欧盟所谓的“严重赤字程序”，以降低借款成本，并最多可释放120亿欧元资金用于投资支出。

在与经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚的记者会上，萨柯曼尼称，政府的目标应当能使意大利在5月底或6月初退出欧盟的“严重赤字程序”。

“退出后，将使意大利加入几个少数北欧国家的行列，并可能对借款成本和银行体系产生积极影响。这将使我们可以放松一下内部稳定法案，”并可能最多释放出120亿欧元，这对于投资是个强劲的刺激。(完)