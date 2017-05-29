意大利政治：前总理伦齐建议，该国下次选举时间与德国同时举行

路透米兰5月28日 - 意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举的时间与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

德国将于9月24日大选。而意大利则将在2018年5月之前举行选举，但外界有愈来愈多人臆测，意国可能在秋天大选。

意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)是唯一有权解散议会的人，他曾表示唯有在议会通过新选举法，协调参众两院投票制度后，才应举行选举。

执政的中间偏左民主党领导人伦齐在意大利信使报(Il Messaggero)的访问说，民主党“不会要求提前选举，但也无惧提前选举。”

伦齐4月底重新获得民主党领导权后，支持提前选举。他对信使报表示，意大利或有可能如中间偏右的前总理贝鲁斯柯尼所建议，以德国比例模式为范本，就投票制度达成一致。

“从理论上说是可以的，但我们应持谨慎态度，”伦齐表示。“德国体系将是破除当前僵局的一个步骤，但并非所有问题的解决之道。建立一个执政联盟是非常危险的。”

反建制的五星运动可能胜选，使得意大利成为投资者眼中欧元区最大的风险。近期民调显示，五星运动的支持率接近30%，与民主党不相上下。

伦齐表示，选举前意大利将处在金融市场的“特别关注之下”，而提前选举将减少不确定性。与德国同时选举可能有益。

“无论好坏，德国选举通常是欧洲政治的分水岭。从欧洲角度来看...与德国同时选举是有道理的，而且将使新议会立即开始致力于未来五年的经济政策，”伦齐表示。