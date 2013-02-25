意大利中左翼党派称赢得下议院选举

路透罗马2月25日 - 意大利中左翼党派周一在一份声明中称已赢得下议院选举,而在参议院选举中也赢得比对手中右翼更多的选票.

据意大利内政部网站公布的正式结果,在约2,000个投票站尚未统计完毕的情况下,中左翼的选票领先不到20万张.各电视频道的报导也显示中左翼以极其微弱的优势领先.

不论是哪方赢得下议院选举,都将被赋予630个席位中的340席.参议院选举的结果仍不明朗,不过电视台显示的结果表明没有任何一家党派或联盟能够赢得多数席位.(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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