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时事要闻 | 2017年 1月 26日 星期四 08:55 BJT

意大利宪法法院修改选举法 可能为今年提前大选扫清障碍

路透罗马1月25日 - 意大利宪法法院周三表示，备受争议的选举法部分内容无效，但保持大部分内容不变。这一裁决可能为2017年提前大选扫清障碍。

在一份书面裁决中，宪法法院拒绝了大选可以进行两轮的主张，但同意，任何政党只要获得至少40%的直接选票，将自动赢得议会多数席位。

法院还称，如举行大选，修改后的选举法可立即生效。意大利定于2018年初进行大选，但目前仍为执政的民主党领袖的前总理伦齐曾表示，希望尽快举行大选。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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