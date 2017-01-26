意大利宪法法院修改选举法 可能为今年提前大选扫清障碍

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透罗马1月25日 - 意大利宪法法院周三表示，备受争议的选举法部分内容无效，但保持大部分内容不变。这一裁决可能为2017年提前大选扫清障碍。
在一份书面裁决中，宪法法院拒绝了大选可以进行两轮的主张，但同意，任何政党只要获得至少40%的直接选票，将自动赢得议会多数席位。
法院还称，如举行大选，修改后的选举法可立即生效。意大利定于2018年初进行大选，但目前仍为执政的民主党领袖的前总理伦齐曾表示，希望尽快举行大选。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。