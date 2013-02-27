意大利选举未产生决定性结果 对评级有负面影响--穆迪

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透2月27日 - 评级机构穆迪表示,意大利选举未能产生决定性的结果,对该国的评级不利,因其引发重新选举的可能性,延长意大利政治的不确定性.
"若意大利经济前景出现进一步实质恶化,或者改革难以落实的话,我们会考虑调降其主权债评级,"穆迪说.
"如果欧元区债务危机给国内经济及金融市场带来巨大的新冲击,导致融资状况恶化,亦将会给意大利的评级施加下调压力."
标普稍早表示,意大利的主权评等没有立即受到近来选举的影响,但未来可能会受影响.
穆迪2012年7月给予了意大利目前所享有的Baa2评级及负面展望,并称这反映了其认为意大利实施结构及财政改革所面临的风险巨大.(完)
(编译 李婷仪/兰秀娟; 审校 隋芬/丁琦)
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