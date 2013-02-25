意大利政经大选投票开始 中左翼领导人Bersani暂以微弱优势领先

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透罗马2月24日 - 意大利于上周日举行了多年来最难以预测结果的一场选举,许多选民对已经名誉扫地的一名候选人表示愤怒,并质疑是否可以选出足够强大的政府,与严峻的经济危机进行抗争.
民调显示,中左翼领导人Pier Luigi Bersani有微弱优势,但最终结果仍十分不确定,因有选民强烈抗议意大利现任总理蒙堤(Monti)严酷的紧缩措施,并对一系列腐败丑闻表示愤怒.
一个脆弱的政府有可能会带给意大利新的不稳定因素,并引发新一轮欧元信心危机.
周日投票一直持续到当地时间晚上10点(2100GMT),周一早上7点将继续投票.出口民调将于周一下午3点(1400GMT)投票结束后很快公布.完整的官方统计结果预计将于周二早间公布.
就算Bersani一如预期赢得选举,但对于其能否建立稳定的多数优势,从而推进全面经济改革,分析师意见有所分歧.
若赢得选举,Bersani领导的中左翼党料将牢牢掌控众议院,因根据意大利选举规定,赢得全国大选的党派都将在下院获得多数优势.
但参议院的席位竞争将更为激烈.意大利参议院席位基于地区选举结果确定,参众两院有同等立法权.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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