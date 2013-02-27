意大利选举未产生决定性结果 对评级有负面影响--穆迪

评级机构穆迪表示，意大利选举未能产生决定性结果，对该国的评级不利，因其引发重新选举的可能性，延长意大利政治的不确定性。穆迪2012年7月给予意大利Baa2评级及负面展望，并称这反映了其认为意大利实施结构及财政改革所面临的巨大风险。路透