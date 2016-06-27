英国脱欧有可能成为欧洲改革的大好机会--意大利总理

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透罗马6月27日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周一表示，英国公投选择退出欧盟，有可能是其他欧盟国家的一个大好机会，进行早需要做的改变。
伦齐向参议院表示，欧盟现在必须稍微更加专注于社会议题，少放点心思在官僚文章上面，他并称，不应该在决定英国退出的技术问题上花费很多时间。
他说，英国公投结果增强了改革的理由，而且改革现在有更大的机会取得成功。意大利此前经常向其伙伴提议改革。
“请允许我说，英国退欧对于欧洲是个很好的机会，”伦齐在议会表示。周一稍晚他将飞往柏林会见德国总理梅克尔和法国总统奥朗德。(完)
(编译 蔡美珍/张涛；审校 王颖/张明钧)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。