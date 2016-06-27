英国脱欧有可能成为欧洲改革的大好机会--意大利总理

路透罗马6月27日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周一表示，英国公投选择退出欧盟，有可能是其他欧盟国家的一个大好机会，进行早需要做的改变。

伦齐向参议院表示，欧盟现在必须稍微更加专注于社会议题，少放点心思在官僚文章上面，他并称，不应该在决定英国退出的技术问题上花费很多时间。

他说，英国公投结果增强了改革的理由，而且改革现在有更大的机会取得成功。意大利此前经常向其伙伴提议改革。

“请允许我说，英国退欧对于欧洲是个很好的机会，”伦齐在议会表示。周一稍晚他将飞往柏林会见德国总理梅克尔和法国总统奥朗德。(完)