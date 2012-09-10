意大利没有理由请求欧盟援助--裕信银行执行长

路透意大利切尔诺比奥9月7日电---意大利裕信银行(UniCredit)执行长周五对路透电视表示,意大利没有理由申请欧盟援助.裕信是意大利按资产计最大的银行.

裕信银行执行长Federico Ghizzoni在接受采访时还表示,该银行目前没有考虑买进更多的意大利公债.

在被问及是否认为意大利必须请求欧盟援助时,Ghizzoni表示,"我认为没有理由那麽做."

Ghizzoni表示,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉宣布购债计划,显然有利於欧元区,但不会促使裕信银行立即开始购买意大利公债.

"我们现在没考虑这个选项.目前我们的策略没有改变,"Ghizzoni表示.截止到6月末,裕信银行持有410亿欧元(518亿美元)的意大利公债.

Ghizzoni表示,他预计下届意大利政府不会偏离现任政府的改革路线.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

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