分析：意大利人对欧元态度变差的两大原因

资料图片：2017年2月，在罗马拍摄的一枚面值两欧元的硬币。 REUTERS/Tony Gentile

路透伦敦4月12日 - 欧元区面临的最大生存威胁，可能不再集中在拖后腿的希腊和葡萄牙等小型周边国家，而是区内的第三大经济体意大利有可能抽身而去。

最近两个经济报告显示出欧元对于意大利人意味着什么，以及为什么民调显示他们不再钟情于欧元。一个报告显示，由于成为欧元区成员国，他们变得更加贫穷；另一个报告则显示，他们进一步落后于主要贸易伙伴德国的民众。

对于欧元区来说，意大利真正退出的可能性很小，但这样的前景并非难以想象。

希望通过公投来抛弃欧元的意大利政党“五星运动”，最近在民调中的支持率飙升，在3月晚邮报(Corriere Della Sera)的民调中获得了三分之一的支持率。反欧盟的“北方联盟”也获得了12%左右的支持率。而且还有其他的反欧盟党派。

但是否真正离开欧元区，将取决于意大利选民认为加入欧元区近15年来对他们来说是好还是坏。

近期分析显示结果为后者。首先，让我们思考意大利为此付出多少代价。欧盟统计局12月的一份报告公布了人均国内生产总值(GDP per capita)数据，是以2004年至2015年间的购买力来计算。

假设以欧盟整体28国为100基数，德国在这段时间从120升至124，意大利则是从110降至96。

这让意大利更加接近捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚等新兴经济体的水准。法国则是大致持平于106。

这意味着单纯从购买力来看，意大利民众较2004年、也就是里拉换成欧元没几年时更为穷困。

图表： tmsnrt.rs/2p8vQzp

**同床异梦**

其次，研究机构World Economics本月的一些研究结果显示，意大利与德国共用货币所带来的问题越来越大。

加入欧元区以后，德国的竞争力已大大增强。相形之下，意大利则未能如此。

World Economics以美元对一篮子代表性商品和服务计价，并将其按购买力与其它货币的成本进行比较，所得出的就是全球物价指数(WPI)。

对于欧元区而言，该指数允许在成员国之间进行违反直觉的比较(counter-intuitive comparisons)，实质上就产生了德国欧元、法国欧元、意大利欧元等等。

过去两年，“意大利欧元”在WPI中从高估3%沦为低估4%，对美元的比价实际上处于一个更好的位置。

但由于“德国欧元”的低估幅度已达到14%，德意欧元之间的差距已扩大了两个百分点。

这意味着意大利企业对德国的出口面临比之前还要恶劣的条件。这也将令从德国的进口更为便宜，从而在国内更具竞争力。德国为意大利最主要的出口目的地。

World Economics也点名其他问题更严重的欧元区国家--例如法国与希腊--但暗示意大利是欧元区新生的断层线。

“意大利看来将成为因德国经济走强的趋势而受害的下一张‘骨牌’...而且过去12个月形势已愈加明显，”World Economics在报告中表示。

图表： bit.ly/2o4PiYW

这一切或许不是欧元本身所引发，重要性也比不上单一货币的益处及其所能带来的保护。

但如果加入其他因素--比方说国内生产总值(GDP)同比增幅还不到1%，或者企业与基础设施的资本投资下降--或多或少就能解释为何民调中认为欧元是好东西的意大利民众少之又少。(完)