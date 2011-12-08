拯救意大利攸关欧元区明年融资规划

* 意大利2012年2月至4月将面临庞大债务到期压力

* 欧元区必须改革自身,协助意大利以避免垮台

* 德国收益率料上扬,不论危机如何收场

路透伦敦12月7日电---欧元区国家明年将愈来愈难以负担得起的利率自行融资,除非决策官员能够在两个月内让投资人相信,意大利将有能力偿还债务.

就连信用最好的国家也不例外,愈来愈多国家可能被迫发行天期更短、成本更高的债券融资,受市况不确定性冲击的风险也更高.

据估算,欧元区明年融资需求超过8,000亿欧元--总额虽略低於2011年,但完成的难度可能大幅提高.每个国家的融资策略几乎全都要看意大利的命运而定,而意大利隐然也决定了欧元区的命运.

欧元区金融体系紧密交错,若意大利发生巨变,将立刻全面影响欧元区,即使体质较好的法国或德国也不例外.根据国际清算银行资料,法国银行业在意大利的曝险达4,000亿美元,德国银行业在法国曝险有2,000亿美元.

投资人已经失去耐心,而剩下的时间愈来愈少,意大利明年2月到4月将必须偿还900亿欧元以上的债券.

"至少明年上半年应该会见到所有国家都遭遇压力,特别是意大利及法国,"Lloyds Bank利率策略分析师Achilleas Georgolopoulos指出.

他表示,这可能会导致更多国家打算发行短债,因为10年期以上债券的成本已经贵得无法承担.

"判断情势崩坏的关键讯号,将是法国标债失败.大家将开始严重担心欧元,"Georgolopoulos称.

对於发债国家而言,最理想的情况就是,周五欧盟峰会作出一个重大措施,协助恢复市场对欧元的信心,全面降低欧洲的融资压力."

外界十分乐观期待,若欧洲领袖达成强化欧元区财政联盟计划的协议,将可促成欧洲央行更加积极买进意大利及西班牙债券,以便在计划实施之际,这些国家的市场融资管道仍然受到保护.

"和以往一样,成败关键就在细节里,(这项计划)将受到严密检视,研究它要花多久时间,要达成协议目标会有哪些障碍,"RBC资本市场利率策略师Norbert Aul称.

"信心可以说变就变,这会使意大利难以完整保有在初级市场融资的管道."

自从欧洲央行8月下旬首次干预以来,意大利已经发行约600亿欧元债券,其中许多次标债都被视为有引爆灾难的危险.分析师估计,意大利2012年将必须发行约2,150亿欧元债券.

**风险**

西班牙面临的风险和意大利类似,但偿债日程表排得没有那麽密集.据路透数据,西班牙到4月有150亿欧元左右的公债和票息到期.

如果意大利的问题得到解决,比利时的财政状况会有大幅改善.虽然不时有人担心比利时会被卷入危机,但该国是今年首个达成融资目标的国家.经历18个月无政府状态之後,比利时终於迎来新政府,这也打消了市场一个重要的不确定因素.

2012年发债目标面临的其他风险还有:衰退逼近,财政紧缩计划能否取得成功,以及希腊是否能实现援助协议规定的目标,从而获得各批次援助贷款并避免违约.

分析师认为,如果葡萄牙和爱尔兰公债收益率持续居高,两国或被迫重组债务,而有关2012年下半年民间部门进一步参与重组的传言将可能导致欧元区发债国面临市况波动.

"葡萄牙处境最危险,因为其公债利差相当高.如果葡萄牙一如预期再次陷入衰退,债务/GDP比率将升得更高,就会有重组的危险,"荷兰国际银行(ING)利率分析师Alessandro Giansanti说.

分析师称,像芬兰和荷兰这样的较小国家仍可能轻松拿下2012年融资目标.两国的负债水平较低,故融资需求不大,而市场信誉又普遍较高.

**左右为难**

如果最坏的预期情形成真,债务危机造成国家和银行业相继违约的多米诺效应,那麽即便是目前为止风险最小的国家德国也会遭殃.标准普尔本周已提出警告,倘若欧洲领导人未就全面抗危机计划达成协议,标普就会调降德国评级.

另一方面,若达成任何可能的解决方案,要麽会透过欧元区共同债券或预算转移的形式给德国带来更沉重的财政负担,要麽是欧洲央行印钞推高通胀.

这或导致2012年德国更多发债需求得不到满足,就像过去数周的情形那样.想要拉高需求,德国可能最终只能在价格上让步.

"无论如何,收益率都会升高,"Lloyds的Georgolopoulos说.

欧元区2012年公债发行和赎回安排:

欧元(10亿) 2012年 2012年 2012年 2011年

总发行量* 赎回量** 净发行量 总发行量***

德 国 187 157 30 182

法 国 188 114 74 197

意大利 215 192 23 201

西班牙 89 46 43 88

荷 兰 48 30 18 51

比利时 39 24 15 39

奥地利 21 10 11 17

芬 兰 12 6 6 16

* 分析师平均预估

** 仅为欧元计价债券

来源:路透数据

*** 未计入意大利/西班牙12月中旬标债

来源:路透数据 (完)

--编译 蔡美珍/艾茂林;审校

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