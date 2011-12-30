意大利标债结果不佳 望扩大欧元区纾困基金规模

* 蒙堤承诺实施促进增长的举措,称欧洲必须有进一步行动

* 10年期公债标售的得标利率下降,但仍接近7%

路透米兰/罗马12月29日电---意大利总理蒙堤周四强调有必要增强欧元区纾困基金的救助能力,并承诺出台新举措以促进经济发展,此前意大利公债标售结果令人失望,突显该国脆弱的公共财政所面临的威胁.

意大利本次中长期债券标售中,10年期公债得标利率接近7%,较上月创下的纪录高位有所回落,但仍处在难以为继的水平,因该国在2012年需要通过发债筹集4,500亿欧元(5,800亿美元)资金.

上周欧洲央行史无前例地向银行业挹注了将近5,000亿欧元的低成本资金,减轻周三意大利短期公债标售的压力,但长债仍面临挑战.

面对这样的标债结果,蒙堤表现得十分镇静,分析师称他的态度"稍稍正面"或至少"如常".

"昨日和今日的标债情况相当不错,这令人感到鼓舞,但金融动荡绝没有过去."蒙堤在传统的年末新闻会上说.

意大利是欧元区第三大经济体,目前仍处在这场债务危机的漩涡中心,如果该国不得不寻求国际帮助,其借款需求可能大大超过欧元区金融救助的能力.

"有大量工作要做,但目前这项工作必须首先在欧洲开展,"蒙堤称.

他称欧元区各政府建立的救援基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)需要"大大增加"资源,但他拒绝透露还需要多大数量.

蒙堤誓言下个月拿出首个成长举措方案框架,并表示重点将着眼于经济自由化、促进竞争及改革就业市场,但他并未给出细节.

上周议会通过了330亿欧元撙节方案,但因其使意大利本已疲弱的经济前景增加了过多负担而备受诟病.

蒙堤表示他清楚该撙节计划有"很多不足之处",但要重塑对意大利公共财政的信心,就需要预算纪律.不过他补充称,欧洲政策必须加大对经济成长的关注.

"所有能加强这一纪律安全性的机制都是受欢迎的,只要其整合进全面欧洲经济政策中,其有更多资源使欧元区摆脱目前困境尤其是更多地促进成长,"他称.

**衰退**

意大利过去二十年来经济长期疲弱是造成现在债务占国内生产总值(GDP)约120%的主要因素之一,这一比例在欧元区仅低於希腊.

长期以来,死板的就业规定、低效的公共部门、低生产率以及令人窒息的官僚作风重压经济成长.

外界广泛认为意大利明年将步入严重衰退,周四公布数据显示,企业信心创两年最低,订单下降且生产前景恶化.

尽管他没有提供明确的时间表,但蒙堤表示,政府将在国际夥伴和债券市场的双重压力下迅速落实到行动上.

意大利10年期公债收益率周四在二级市场维持在7%上方,接近希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求国际援助时的水准,突显其面临的压力.

意大利在淡静市况中标售的70亿欧元(90亿美元)公债,指标10年期BTP债券毛收益率为6.98%,距离一个月前所及欧元面世以来纪录高位7.56%不远.

Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro表示."围绕意大利的情况有太多风险和不确定性."

意大利轻松售出三年期公债,毛收益率跌逾两个百分点至5.62%,远低於11月末意大利标售同期限券种触及的欧元面世以来纪录高位7.89%.(完)

--编译 郑茵/石冠兰/李爽; 审校 孙茉莉

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