设计大师阿玛尼称不打算出售其公司

路透米兰1月17日电（记者 Antonella Ciancio）---意大利时装设计师乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）周二表示，法国奢侈品集团正在伺机收购意大利男装品牌，但他不打算卖掉自己的生意。

拥有意大利奢侈品牌Gucci和法国时装品牌Yves Saint Laurent的法国巴黎春天集团（PPR）本月完成对定制西服品牌布莱奥尼（Brioni）的收购，令市场再度预期行业将开始新的整合趋势。

"法国人很主动，他们正在寻找已有确定业务和市场份额的好品牌。暂时不会作罢，"阿玛尼在米兰男装周结束後对记者称。

"不过我不是个像(PPR首席执行官)皮诺(Francois-Henri Pinault)那样的金融家。我是个设计师，一个生意人。现在我所拥有的已经够了，就是没能再年轻30岁，"现年77岁的阿玛尼表示。

"2011年营收增速达到两位数，高於我们的预期。我们正在进行投资，很多工作要做。"

阿玛尼表示，没有上市或将生意卖给民间投资者的想法。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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