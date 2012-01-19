设计大师阿玛尼称不打算出售其公司

意大利时装设计师阿玛尼周二表示，法国奢侈品集团正在伺机收购意大利男装品牌，但他不打算卖掉自己的生意。拥有意大利奢侈品牌Gucci和法国时装品牌Yves Saint Laurent的法国巴黎春天集团本月完成对定制西服品牌Brioni的收购。“我是个设计师，一个生意人。现在我所拥有的已经够了，就是没能再年轻30岁，”现年77岁的阿玛尼表示。路透