中国市场帮助意大利男装品牌抵御危机

路透米兰1月13日电(记者 Antonella Ciancio)---中国消费者对男装需求的上升将提振意大利品牌罗伯特·卡沃利(Roberto Cavalli)和杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)，他们周六将开启2012年时装季。

奢侈品行业虽具韧性，依然无法幸免于危机影响，调降了此前对今年增长的乐观预期。此前，欧洲深受危机影响，圣诞节前消费开支放缓。

但在扩大入门级价格和削减成本後，时装零售商预计此次衰退带来的影响要小於2009年。 普拉达（Prada）(1913.HK)和菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)(SFER.MI)等顶级品牌继续在亚洲开设门店。

意大利时装协会(SMI)负责人米歇尔·特龙科尼(Michele Tronconi)本周表示："现在作出预测不仅难度大，而且很危险：无论是好是坏，大家会对这种预测产生心理暗示。"

杜嘉班纳正在整合旗下所有产品。该品牌现在将出售所有产品，从迷人的晚礼服到D&G品牌的T恤衫。

斯蒂芬诺·嘉班纳(Stefano Gabbana)上月在接受《女性时装日报》(WWD)采访时表示："当我们在1984年创立这个品牌时，当时正值危机，20世纪90年代也有危机，然後就是2000年……但我们尝试克服危机，我们希望以合理的价格提供独特而优质的产品。"

SMI表示，2011年意大利时装业的销售额达到520亿欧元，2012年上半年，料将同比增长6%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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