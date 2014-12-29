失火渡轮获救乘客抵达意大利 仍有149人被困（更新版）

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透雅典/巴里12月29日 - 希腊附近海域起火渡轮上的获救乘客周一抵达意大利；救援人员试图解救仍被困该渡轮上已经24小时的149人。
意大利海军称，救援人员昨夜从该渡轮上解救了329人。
Norman Atlantic号渡轮周日早间起火，救援人员用直升机将乘客从上层甲板运出。
希腊船运部长Miltiadis Varvitsiotis对Skai TV表示，恶劣天气影响了昨夜的救援，救援人员无法将缆绳连接到渡轮上进行拖拽；一艘拖船料在当地时间上午10点抵达该渡轮，再次进行尝试。
他称尚未决定将该渡轮拖向哪里；外界曾预期该渡轮将被拖往意大利布林迪西港。
意大利海军上将Giovanni di Tullio对Sky TG24称，一艘载有渡轮上49名乘客的商船周一抵达意大利巴里港，其中有4名儿童，他们将接受治疗。
Sky电视台和意大利国家电视台RAI报导称，一名幸存者称看到四人死亡，但报导未经证实。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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