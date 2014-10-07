意大利菲亚特称与克莱斯勒合并从10月12日起生效

路透米兰10月7日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI周二表示，完成结盟的所有条件都已具备，与克莱斯勒(Chrysler)的合并案将于10月12日生效。

菲亚特表示，债权人都不反对这宗并购，而且将向售股股东支付的金额也未超出公司预定的5亿欧元上限。

菲亚特在声明中表示，新形成的控股公司Fiat Chrysler Automobiles的股票将于10月13日开始在纽约证交所交易。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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