意大利菲亚特称与克莱斯勒合并从10月12日起生效

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透米兰10月7日 - 意大利汽车制造商菲亚特(Fiat)FIA.MI周二表示，完成结盟的所有条件都已具备，与克莱斯勒(Chrysler)的合并案将于10月12日生效。
菲亚特表示，债权人都不反对这宗并购，而且将向售股股东支付的金额也未超出公司预定的5亿欧元上限。
菲亚特在声明中表示，新形成的控股公司Fiat Chrysler Automobiles的股票将于10月13日开始在纽约证交所交易。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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