意大利应更侧重经济增长 而非一味撙节--惠誉

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约2月1日电---评等机构惠誉周三指出,意大利应更侧重提振经济成长,而非进一步采取撙节措施,以确保其公共债务的持续性和欧元的存活.
惠誉主权评等主管David Riley在一场会议中告诉分析师,意大利因其庞大的融资需求,可能不仅属於"太大而不能倒,还太大而很难援救."
"欧元最後的成败取决於意大利在欧元区内的成败."他说.不到一周前惠誉才将意大利债信评等调降两个级距至"A-".
惠誉认为,意大利今年应该侧重提振经济成长,因为其政府赤字没有那麽庞大--在该国今年预估3,600亿欧元总融资需求中仅占约300亿欧元.
"我们并不是认为财政撙节会弄巧成拙."Riley称,"然而进一步的财政撙节...或许不可靠且不可行.他们应该更侧重成长潜能."
Riley警告称,如果经济成长率仅在零附近,而(公债)利差升至400个基点上方,那麽意大利的公共债务将无法维持.
今年意大利经济料出现萎缩,2011年估计仅成长0.6%.
"如果(公债)利差降至200个基点之下,或至150个基点,而且如果经济成长达到1.5%左右,债务境况就可维持得住."他说.
根据路透数据,意大利10年期公债和可比德债利差周三约为387个基点.
至於希腊,Riley认为主要的风险是债务失序违约,若发生那种情形,希腊将更难招架资本外逃,也离退出欧元区就更近了.
然而他强调惠誉仍相信希腊不会退出欧元区.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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