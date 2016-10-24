惠誉调降意大利评级展望 指因政治不确定性和经济疲弱

路透罗马10月21日 - 评级机构惠誉周五调降意大利的评级展望，称经济增长疲弱、巨额负债以及计划中的公投结果不确定性，给该国经济带来风险。意大利是欧元区第三大经济体。

惠誉表示，自上次评级审核以来，意大利政治不确定性加剧。意大利将就宪法改革举行公投，其结果可能决定总理伦齐的未来，民调显示结果难以预料。

惠誉维持意大利主权债信评等在BBB+不变，但称下行风险上升，指因伦齐已表示，若公投改革未获通过，他将辞职。

“即便公投通过赞成宪改，意大利在2018年5月前仍将面临选举，而民粹主义和疑欧派目前在民调中都表现不错，”惠誉称。

惠誉称，伦齐上周公布的预算举措可能会取悦选民，其中包括上修赤字目标，继续“2013年以来偏离财政目标的模式”。

这份预算有可能招致欧盟的反对。欧盟执委会规定要求各国政府每年都要朝着平衡预算或实现盈余取得进展。

欧盟执委会称，意大利需控制赤字，以抑制公共债务。意大利公共债务与国内生产总值(GDP)之比已升至欧元区第二高的水准，仅次于希腊，惠誉预计其债务与GDP之比到2017年最高将达到133.3%。(完)