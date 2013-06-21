意大利经济：萎缩态势第二季将放缓，下半年经济可望企稳--央行官员

路透罗马6月21日 - 意大利央行副总干事Fabio Panetta周五援引分析师的预估称，预计意大利经济萎缩步伐将在今年第二季放缓，且经济可能于下半年企稳。

意大利经济正处于战后持续时间最长的衰退。该国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季下滑0.6%。

Panetta称，意大利没有通过扩大预算赤字来刺激经济成长的空间，因为金融市场形势紧张，且意大利需要削减庞大的债务负担。

他还警告称，由于意大利企业的股票发行规模不足，机构投资者恐将资金转至海外市场。他称，税收优惠政策可以激励企业上市。(完)