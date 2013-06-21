意大利经济：萎缩态势第二季将放缓，下半年经济可望企稳--央行官员

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透罗马6月21日 - 意大利央行副总干事Fabio Panetta周五援引分析师的预估称，预计意大利经济萎缩步伐将在今年第二季放缓，且经济可能于下半年企稳。
意大利经济正处于战后持续时间最长的衰退。该国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季下滑0.6%。
Panetta称，意大利没有通过扩大预算赤字来刺激经济成长的空间，因为金融市场形势紧张，且意大利需要削减庞大的债务负担。
他还警告称，由于意大利企业的股票发行规模不足，机构投资者恐将资金转至海外市场。他称，税收优惠政策可以激励企业上市。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。