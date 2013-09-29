意大利中右翼内阁成员集体辞职 政府再陷危机

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透罗马9月28日（记者 Catherine Hornby/Antonella Cinelli） - 意大利中右翼领导人贝卢斯科尼所在政党的部长们周六集体从内阁辞职。这意味着总理莱塔领导的政府实际上已经垮台，意大利陷入混乱状态。
现在谈判将旨在寻求议会多数支持新的内阁，以避免再次进行选举，上次选举时间为七个月前。
莱塔上任五个月来，政治角力持续不断，阻碍了重振意大利经济重要改革的通过。部长们的辞职将进一步拖延改革。
“我们正在努力的很多措施都有推迟的风险。周一，我们的借贷成本将上升很多，”意大利劳动部长Enrico Giovannini对Rai国家电视台说道。
一天前，莱塔曾要求中右翼政党在议会信任投票中支持他。
周五晚间，内阁未能就削减预算赤字的财政措施达成共识，导致由左翼和右翼党派组成的执政联盟接近完全崩溃。
贝卢斯科尼上个月被认定税务欺诈，随后被逐出议会，此后左翼和右翼党派的矛盾日益增加。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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