贝卢斯科尼立场突变转而支持莱塔政府 金融市场惊喜

路透罗马10月2日 - 意大利总理莱塔周三在议会赢得了信任投票。此前，面对自己中右翼党派内部的反对意见，前意大利总理贝卢斯科尼不再威胁推翻现政府。

贝卢斯科尼上演了180度大转变，表示他也会支持中左翼总理莱塔。仅仅几天前，他从莱塔内阁撤回了几名部长，引发了这场危机。

贝卢斯科尼表示：“尽管存在一些内部分歧，但我们已经决定支持现任政府。”此前在参议院时而火花四溅的辩论中，他不断受到指责，称他为了避免因税务欺诈指控被逐出议会而故意制造混乱。

金融市场作出正面反应。但是人们仍怀疑莱塔是否具备解决意大利经济深层次问题的能力。意大利经济正拖累着欧元区的其他国家。

在自由人民党的帮助下，即使没有发生这样惊人的转变，莱塔也料将赢得信任投票。他对贝卢斯科尼的让步显然非常惊讶，感到难以置信，微笑着摇了摇头。

贝卢斯科尼坐下之后以手掩面。这可能是他在参议院的最后几次活动之一，他的开除程序将于周五开始。随后，77岁的贝卢斯科尼向一天前他还批评其不可靠的莱塔投了赞成票。

稍后，他驱车离去时，遭遇了路人的起哄。

金融市场对于投票结果表示欢迎。米兰交易所的股票上涨近2%，10年期意大利公债收益率(殖利率)跌至盘中低点4.34%。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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