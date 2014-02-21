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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 17:20 BJT

意大利政经：当选总理伦齐今天将向总统提交内阁名单--消息人士

路透罗马2月21日 - 意大利中左翼民主党的消息人士表示，当选总理伦齐(Matteo Renzi)周五将会晤总统纳波利塔诺，并将提交他的内阁部长名单。

这意味着伦齐的政府最晚可能在本周末宣誓就职。伦齐表示，他希望议会周一进行信任投票。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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