意大利总理称希腊可能会留在欧元区

路透罗马5月24日电---意大利总理蒙蒂周四表示,希腊或许仍会留在欧元区,但希腊可能要数十年才能达到夥伴国所要求的不切实际且难以达成的经济改革.

"任何事都有可能发生,但我认为最有可能的结果是对希腊和我们最有利的一种,"蒙蒂在意大利电视谈话节目上被问及是否相信希腊会留在欧元区时表示.

蒙蒂表示,希腊的欧元区夥伴国错误地坚持快速改革和财政调整,调整速度太快让希腊无法承受.

"欧洲必须学会不要有太多的短期看法,"他表示.其并称,希腊需要的改革可能会花上一个世代,而不是其夥伴国要求的两三年时间."

"希腊已经失去了主权,现在接受国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行及欧盟执委员的指令.如果其他人告诉你,'这里有钱,但我说了算',这一定是很糟的羞辱."

话锋转向意大利,蒙蒂在电视节目上表示,他青睐通过国家资产能私有化来帮助削减债务,政府将会很快宣布这方面的举措.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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