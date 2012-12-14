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债券 | 2012年 12月 14日 星期五 10:54 BJT

意大利经济: 选举活动不会改变经济前景,改革必须深化--财长

路透纽约12月13日 - 意大利财政部长格雷利(Vittorio Grilli)周四表示,意大利选举活动不会改变该国经济前景,不过下一届政府必须继续深化本届政府的改革计划.

格雷利在纽约的讲话意在安抚市场.本周意大利总理蒙堤讲话惊动市场,他表示将在2013年预算案通过后辞职.该预算案料将在圣诞节前获批.

本次大选现料将于明年2月举行,比原定时间提前了数周.

"我知道大选期间充满不确定性,但我认为不会发生什么重大事件能改变意大利经济的基本面,"格雷利在纽约外交关系协会(Council on Foreign Relations)表示.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

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