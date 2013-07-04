欧元区经济：IMF呼吁意大利加快改革，敦促欧洲央行采取进一步行动

IMF称，意大利的改革举措需要在欧洲层面实施，敦促欧央行进行直接资产购买，并向欧元区银行业发放更多长期低息贷款。

IMF预计，受出口带动，临近年底时意大利经济将摆脱经济衰退。

“加快改革进程对于刺激经济成长及创造就业至关重要，”IMF说。

“欧洲需要在解决金融分化方面采取行动，并进一步加强货币联盟，”IMF补充称。

IMF指出，最近几年意大利实施的改革并不够，呼吁进一步对服务业和就业市场放松管制，改革其“繁琐低效”的司法体系。