欧元区经济：IMF呼吁意大利加快改革，敦促欧洲央行采取进一步行动

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
IMF称，意大利的改革举措需要在欧洲层面实施，敦促欧央行进行直接资产购买，并向欧元区银行业发放更多长期低息贷款。
IMF预计，受出口带动，临近年底时意大利经济将摆脱经济衰退。
“加快改革进程对于刺激经济成长及创造就业至关重要，”IMF说。
“欧洲需要在解决金融分化方面采取行动，并进一步加强货币联盟，”IMF补充称。
IMF指出，最近几年意大利实施的改革并不够，呼吁进一步对服务业和就业市场放松管制，改革其“繁琐低效”的司法体系。
IMF敦促对新职员制定单一、更灵活的劳动合同，并称意大利应加速其已停滞的私有化进程。(完) (编译 郑茵/李爽 审校 于春红)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江