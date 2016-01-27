鲁哈尼到访意大利 罗马博物馆遮挡裸体雕像

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透罗马1月26日 - 意大利总理伦齐周二受到指责，因为避免可能触怒到访的伊朗总统鲁哈尼，罗马的卡比托利欧（Capitoline）博物馆遮挡了古代裸体雕像。
在伊朗代表团访问意大利的两天里，两国将签署高达170亿欧元的商业协议，但是意大利反对党领导人和评论人士称，伦齐为取悦来宾做得太过了。
意大利左翼和右翼政客表示，伦齐在联合记者会上不但基本没提伊朗人权纪录，而且还遮挡裸体女性雕像，是在意大利文化特性方面的“投降”行为。
“尊重别国文化不能也绝不意味着否定我们自己的文化，”中右翼的前意大利力量党议员Luca Squeri表示。“这不是尊重，是抹平差异，是一种投降行为。”
应伊朗方面的要求，意大利在周一的晚宴菜单上还去掉了酒类。
北方联盟副领导人Barbara Saltamartini称，用白板遮挡雕像是“屈服行为”，该党领导人Matteo Salvini在自己的Facebook账户写道，这是“不理智的”。
左翼生态自由党的Gianluca Peciola呼吁伦齐作出解释，称遮挡雕像是“一个丢脸的决定，是艺术和文化遭受的屈辱”。
阿联酋王储去年访问佛罗伦萨时，时任该市市长的伦齐也受到类似的批评，当时他指示遮盖了市政厅的裸体画像。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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