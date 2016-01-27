鲁哈尼到访意大利 罗马博物馆遮挡裸体雕像

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马1月27日 - 意大利总理伦齐周二受到指责，因为避免可能触怒到访的伊朗总统鲁哈尼，罗马的卡比托利欧（Capitoline）博物馆遮挡了古代裸体雕像。
在伊朗代表团访问意大利的两天里，两国将签署高达170亿欧元的商业协议，但是意大利反对党领导人和评论人士称，伦齐为取悦来宾做得太过了。
意大利左翼和右翼政客表示，伦齐在联合记者会上不但基本没提伊朗人权纪录，而且还遮挡裸体女性雕像，是在意大利文化特性方面的“投降”行为。
“尊重别国文化不能也绝不意味着否定我们自己的文化，”中右翼的前意大利力量党议员Luca Squeri表示。“这不是尊重，是抹平差异，是一种投降行为。”
应伊朗方面的要求，意大利在周一的晚宴菜单上还去掉了酒类。
北方联盟副领导人Barbara Saltamartini称，用白板遮挡雕像是“屈服行为”，该党领导人Matteo Salvini在自己的Facebook账户写道，这是“不理智的”。
左翼生态自由党的Gianluca Peciola呼吁伦齐作出解释，称遮挡雕像是“一个丢脸的决定，是艺术和文化遭受的屈辱”。
阿联酋王储去年访问佛罗伦萨时，时任该市市长的伦齐也受到类似的批评，当时他指示遮盖了市政厅的裸体画像。(完)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。