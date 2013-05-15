意大利经济：新政府不会推翻前总理蒙堤的劳动改革--劳动部长

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透罗马5月14日 - 意大利劳动部长Enrico Giovannini周二对议会表示，新政府不会对前总理蒙堤去年采行的劳动改革进行多少本质上的调整。
这次劳动改革广受诟病，它导致企业聘用临时工的难度加大且成本变高，而解雇正式工的难度却略微减轻。
改革在工会和雇主两边都不讨好，但Giovannini称其显示出一些积极效果，如有任何调整也将“仅限于细节”。
他对一个参议院小组称，企业和投资者不喜欢动荡，出台新规定会使他们不安。其还补充称，总之改革“正在产生预想中的效果”。
Giovannini称，将对蒙堤的养老机制改革做出一些变动，使选择接受减额养老金的提前退休做法变得更容易。到2018年意大利的退休年龄将达到66岁。(完) (编译 隋芬; 审校 许娜/高琦)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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