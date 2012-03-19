意大利律师罢工争取更高薪酬

路透罗马3月15日电（记者 Philip Pullella/Cristiano Corvino）---意大利律师再次举行罢工，以争取更好的工作条件和薪酬。他们表示，希望从曾做过律师的印度“圣雄”甘地身上获得启迪。

统一律师组织（United Lawyers Organisation）的总裁Maurizio De Tilla带领约2,000名律师在罗马一家法院外进行抗议。他说：“律师们眼下的日子难过”。

“在23万律师中，有10万多处境困难。我们的工作朝不保夕，收入低下，”他身穿律师袍说道。

在他周围，数百名律师手持气球，上面写着“宪法”。

律师为争取稳定的工作和更好的薪酬而罢工，在其他地区可能会引来揶揄，但意大利的律师表示他们的罢工非常严肃。

在晚冬天气较暖一天举行的抗议中，律师们对蒙蒂政府提出的相关计划表示抗议，他们称那是“野蛮”计划，会令律师行业竞争加剧。

意大利律师协会称，政府相关改革不仅会提高诉讼费，还会破坏对弱者的保护，降低专业水准，并令行业资费失控。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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