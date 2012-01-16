特写：意大利黑手党欲借经济危机大显身手

路透米兰1月13日电（记者 Valentina Za）---2008年，意大利建筑集团Perego陷入经营困境，终获白衣骑士资金救援。

然而，不幸的是，意大利司法当局称该"白衣骑士"实际上却是声名显赫的黑手党组织Ndrangheta，後者随後控制了该位於伦巴蒂(Lombardy)地区的家族企业，并尝试走上扩张之路。

"幸运的是Ndrangheta未获成功，"米兰法官吉拉里（Giuseppe Gennari）表示。这家建筑集团随後倒闭了，其前任董事长Ivano Perego因接受犯罪组织援助，正面临审判。

意大利经济陷入衰退，银行以减少放贷应对监管压力，更多受困企业可能被迫步Perego的後尘。

时任意大利央行前总裁的德拉吉去年3月发出警告，过去三年来的经济危机，令企业更易被黑手党染指。

自那以後，情况只是变得越来越糟糕。

为了应对欧债危机，意大利需要背负760亿欧元规模的紧缩指标，以实现2013年预算平衡。2012年，该国经济必定难逃衰退命运。

面对资金紧张、资本短缺和坏账上升，意大利银行开始将融资成本上升的压力转嫁给客户。很多人担心他们甚至会彻底停止放贷。

意大利黑手党组织仅洗钱一项活动的收入估计有1,500亿欧元左右，经济危机令他们欣喜不已，趁机下手。

意大利反黑手党的首席检察官格拉索（Pietro Grasso）去年11月在电视上警告称，"在这次经济危机中，掌握资金的人拥有权力。"

意大利犯罪集团近年来从发源的南方地区向富裕的北方转移，触角开始伸向当地企业和政治领域。

尤其是扎根在意大利南部的Ndrangheta，随着在国际毒品交易市场地位的上升，其重要性也在持续增长。

可卡因交易的利润可以达到原始投资的50倍，因此洗钱是这些犯罪集团最关心的活动。

反黑手党调查机构DIA表示，伦巴蒂地区经济规模占意大利国内生产总值（GDP）的五分之一，该地区的经济潜力令其成为Ndrangheta垂涎的目标。

"他们已经准备好向受困企业提供帮助。他们有足够资金将企业拖出泥潭，并且能够通过诸如威胁竞争者等手段，帮助企业赢得订单，"法官吉拉里表示。

意大利银行协会ABI的数据显示，银行向家庭和企业的放贷去年10月陷入停滞。意大利央行表示，去年10月，企业获得最高100万欧元贷款的平均利率为4.42%，高於9月的4.16%。

在知名报纸《晚邮报》（Corriere della Sera）网站举办的在线论坛上，企业主对自己陷入客户欠款和银行还贷的夹缝中抱怨不已。

"过去每年都送给我生日祝福的银行经理现在开始躲着我，"小企业主马托奥（Matteo）在论坛上写道。

"他过去会问我是否需要资金新购置一处仓库，或自己建。现在你不接我的电话，你的助理告诉我，你很忙或者病了，还顺便提醒我的透支和抵押贷款情况。"

米兰博科尼大学发布的研究报告估计，2005-2008年，犯罪经济平均占意大利GDP的10.9%。

博科尼大学经济学教授波罗（Michele Polo）称，建筑、物流、酒店餐饮、零售和批发商业是传统上黑手党渗透程度较深的行业。

这些行业不需要复杂的商业技巧，经常对黑手党的非法活动构成一种补充。建筑工地能成为黑手党敌人的坟墓，咖啡馆和饭店可以为黑手党成员提供聚会的地方。如果需要贩毒，卡车正好可以帮上忙。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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