一艘非法移民船在意大利海域失事 至少34人遇难

路透罗马10月12日 - 一艘载有非法移民的船只周五在意大利海域失事。意大利海军周六表示，意大利和马耳他海军已找到34具尸体，并救出了206人，同时一艘救援船已被派出帮助另一艘遇险的船只。

就在一周前，在距离西西里岛和突尼斯之间一座小岛不到一公里的地方，一艘移民船只沉没，造成至少339人遇难。

一架马耳他军方飞机在蓝佩杜萨岛(Lampedusa)以南约60海里的地方发现了这艘遇险的船只，已有206人获救。意大利媒体报道称，船只是在惊慌失措的人们挥手求救时倾覆的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。