一艘非法移民船在意大利海域失事 至少34人遇难

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透罗马10月12日 - 一艘载有非法移民的船只周五在意大利海域失事。意大利海军周六表示，意大利和马耳他海军已找到34具尸体，并救出了206人，同时一艘救援船已被派出帮助另一艘遇险的船只。
就在一周前，在距离西西里岛和突尼斯之间一座小岛不到一公里的地方，一艘移民船只沉没，造成至少339人遇难。
一架马耳他军方飞机在蓝佩杜萨岛(Lampedusa)以南约60海里的地方发现了这艘遇险的船只，已有206人获救。意大利媒体报道称，船只是在惊慌失措的人们挥手求救时倾覆的。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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