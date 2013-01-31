意大利金融: 西雅那银行前高层因涉及贿赂和欺诈遭检方调查

《全球主要国家债券发行预告》--3月29日-4月5日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
路透意大利锡耶纳1月30日 - 司法消息来源周三称,检察官正在调查意大利西雅那银行 前高层涉嫌贿赂与诈欺的行为.这家问题重重的银行以及意大利股市监管机构Consob的压力已经越来越大.
距离国会选举仅不到一个月,该行的丑闻已经加深外界质疑监管当局的角色,以及地方政治人物对银行的影响力.
西雅那银行高层被指控收取贿赂向德利银行(Dresdner Bank)买进有毒衍生性商品.米兰检方表示,已将调查转给调查贿赂案件的锡耶纳地方法官.
同时,南部城镇Trani的检方也表示,已经针对意大利央行及Consob监管失职的部分对这两个单位立案展开调查.
西雅那银行高层被控利用衍生品交易来粉饰帐面,并隐匿过去的亏损对资产负债表的冲击.该行目前正仰赖政府提供39亿欧元的援助才能存活.
西雅那银行的丑闻越演越烈,该行还否认一项将其部分资产证券化的交易可能造成高达5亿欧元亏损的报导.
该行说那项业务已经提交董事会研议重新调整,可望减少成本并重新取回部分资产的权利.(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
路透台北3月29日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,008亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --中国信托商业银行发行30年期国际板债券1.8亿美元。 --National Australia Bank Limited发行3.6亿美元30年期国际板债券。 --彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。 --------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)1,212.8亿台币： 03/30 9,416.80亿台币 03/31 1,796亿台币 --公债还本付息1.5亿台币： 03/30 105甲5期1息
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600