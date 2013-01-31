意大利金融: 西雅那银行前高层因涉及贿赂和欺诈遭检方调查

路透意大利锡耶纳1月30日 - 司法消息来源周三称,检察官正在调查意大利西雅那银行 前高层涉嫌贿赂与诈欺的行为.这家问题重重的银行以及意大利股市监管机构Consob的压力已经越来越大.

距离国会选举仅不到一个月,该行的丑闻已经加深外界质疑监管当局的角色,以及地方政治人物对银行的影响力.

西雅那银行高层被指控收取贿赂向德利银行(Dresdner Bank)买进有毒衍生性商品.米兰检方表示,已将调查转给调查贿赂案件的锡耶纳地方法官.

同时,南部城镇Trani的检方也表示,已经针对意大利央行及Consob监管失职的部分对这两个单位立案展开调查.

西雅那银行高层被控利用衍生品交易来粉饰帐面,并隐匿过去的亏损对资产负债表的冲击.该行目前正仰赖政府提供39亿欧元的援助才能存活.

西雅那银行的丑闻越演越烈,该行还否认一项将其部分资产证券化的交易可能造成高达5亿欧元亏损的报导.