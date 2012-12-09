意大利总理称若明年预算案获批 其将即刻辞职

路透罗马12月8日电---意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)办公室周六称,总理蒙蒂计划在议会批准明年预算法案後辞职.蒙蒂领导的政府本周失去了该国中右翼政党自由人民党的支持.

声明称,在贝卢斯科尼领导的自由人民党本周撤回对蒙蒂政府的支持後,蒙蒂称他目前感觉已无法得到议会的支持,因此决定辞职.

如果预算法案得以"迅速"获得批准,蒙蒂称他即可以立即兑现辞职承诺.蒙蒂此番言论是在同纳波利塔诺进行了两个小时的会议後做出的,纳波利塔诺有解散议会的权力.(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

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