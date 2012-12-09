意大利总理称若明年预算案获批 其将即刻辞职

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透罗马12月8日电---意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)办公室周六称,总理蒙蒂计划在议会批准明年预算法案後辞职.蒙蒂领导的政府本周失去了该国中右翼政党自由人民党的支持.
声明称,在贝卢斯科尼领导的自由人民党本周撤回对蒙蒂政府的支持後,蒙蒂称他目前感觉已无法得到议会的支持,因此决定辞职.
如果预算法案得以"迅速"获得批准,蒙蒂称他即可以立即兑现辞职承诺.蒙蒂此番言论是在同纳波利塔诺进行了两个小时的会议後做出的,纳波利塔诺有解散议会的权力.(完)
--编译 侯向明;审校 王兴亚
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