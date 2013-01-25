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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 17:28 BJT

全球金融: 意大利总理称欧元走强会冲击出口,认为没有爆发汇率战

路透罗马1月25日 - 意大利总理蒙堤周五表示,欧元汇价上涨会冲击出口,但是淡化了有关大国之间汇率"战"的说法.

其在接受意大利电台RAI采访时称,"当前肯定有汇率紧张状况,但我觉得谈论汇率战就夸张了."

不过这位意大利总理还表示,从欧元问世前德国的经验来看,即便货币强劲一国也可以成为出口大国.蒙堤还称意大利需要提升竞争力.(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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