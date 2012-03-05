意大利总理蒙蒂救国成功 但改革步伐恐受阻

2012年3月2日，意大利总理蒙蒂参加布鲁塞尔欧盟领导人峰会。蒙蒂三个月前临危受命，拯救意大利於经济灾难之中。从某种程度上讲，他对职责的履行好得有点过了头。 REUTERS/Sebastien Pirlet

* 各政党迫于市场压力接受蒙蒂

* 随着借款成本下降,压力减轻

* 蒙蒂被指倒退和丧失决心

记者 Steve Scherer/Gavin Jones; 编译 艾茂林/张若琪

路透罗马3月2日电---意大利总理蒙蒂三个月前临危受命,拯救意大利於经济灾难之中.从某种程度上讲,他对职责的履行好得有点过了头.

蒙蒂推出"拯救意大利"的节支预算,配合他在国际上的信誉,共同帮助大幅拉低了该国借款成本.去年11月,借款成本飙升曾将意大利逼到经济灾难的悬崖边缘.

但正是由於借款成本大降,让曾支持蒙蒂技术型专家政府的广泛政党联盟的压力减轻,让他们不再对重要改革表示支持.

这些政党是在去年危机全面进入紧急状态、以及丑闻缠身的前任总理贝鲁斯柯尼被迫下台的情况下,才同意交权给蒙蒂的.

意大利指标借款成本已从11月接近8%的峰值降到5%左右,该国公债较德国公债利差也从逾5.5个百分点降至不到3.2个百分点,为9月以来最低.

蒙蒂可以因人气明显改善而居功,但不利的方面在於,人气改善冲淡了意大利为恢复竞争力而迫切需要贯彻改革的紧迫感.

目前批评人士指责蒙蒂,称面对既得利益者的重压,蒙蒂振兴意大利的决心打了退堂鼓.

"蒙蒂目前的处境是,一方面他成功拯救了意大利,但奇怪的是这反过来却让他更难推进所需的改革,"米兰一智库Istituto Bruno Leoni主管Alberto Mingardi说.

意大利面临的风险在於,虽然其或已避免了债务危机螺旋式恶化,但若不加大去监管措施力度并提高就业市场灵活性,意大利恐重走过去十几年的老路,继续在低增长和高负债双重压力下苦苦挣扎.

有关取消服务业既有特权的立法,在参议院成为长期派系斗争的一个目标,已经遭到淡化.

在出租车运营业,关於放宽新执照颁发限制、以提高行业竞争力的尝试,遭到出租车司机百般阻挠.颁发新运营执照的权力仍掌握在各市市长手中,而非像中央政府提议的那样,由新成立的交通部门来掌管,後者受出租车游说团体的影响相对较小.

政府还放弃了一项提案,即要求咨询师、建筑师和其他职业在从业之前提交书面的成本预估.律师则成功绕开了"取消律师行业最低收费标准"的规定,至少在司法部门找到计算法务费用的新办法之前,律师们不会遵循这个规定.

**无法贯彻改革**

Mingardi认为,曾任欧盟竞争力执委的蒙蒂向强大的利益团体低头让步,似乎给人造成意大利无法执行改革的印象.

为避免对多由亲游说团体议员提出的1,700条修正提案举行投票表决,去监管议案周四在信任投票中得以通过.目前该议案提交至众议院(Chamber of Deputies)等待确定批准.

米兰博科尼大学的经济学教授Tito Boeri说,蒙蒂在去监管计划上已向政界让步,这样一来,承诺3月底前进行的就业市场重要改革或许更难保持冲劲.

"去监管化提案明显遭到削弱,我认为就业市场改革也有风险,改革程度不会很深."Boeri说.

他表示商业工会似乎勉力将协商从聘雇和解聘,转向更为广泛、但资源不足的福利金领域,"增加了几乎一事无成的风险".

由於就业率仅57%,为欧元区第二低,且青年人失业率超过31%,就业市场改革对意大利的未来至关重要.

蒙蒂的政府正与势力庞大的工会就如何整顿就业市场进行磋商,意大利对受薪员工提供大量保护,但数以百万计、多为年轻人的临时约聘人员却没甚什麽保障或福利.

意大利最大工会CGIL已誓言护卫1970年所采用、备受争议的劳工章程第18条.该条款要求员工数逾15人的企业得帮不当解雇的员工复职,还要全额负担失去的薪资.

蒙蒂若要完成实际改革,放宽解聘限制,对失业者提供更多训练和福利,得面临困难的挑战.且若放宽了解聘限制,对企业来说定期约聘或较为可行.

蒙蒂民调支持度仅略低於六成,这麽高的支持度应使其有更大威信来处理棘手的改革;然要让就业变革在国会过关,他也需获得稳固的政治支持才行.(完)

--译文审校 高琦

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