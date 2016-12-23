焦点：意大利西雅那银行50亿欧元增资计划失败 政府准备出手相救

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透米达12月22日 - 意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)周四表示，年底前在市场筹资50亿欧元(52亿美元)的计划已失败，政府出手救援的条件已具备。
政界消息人士表示，新上任的总理真蒂洛尼准备在数小时内召开内阁会议，批准一项法令，向西雅那银行进行纾困。这将是2009年以来的第三次纾困。
议会周三已允许意大利政府额外举债最多200亿欧元，用于救助问题银行，西雅那银行即成为此轮救助的开始。这家银行位于托斯卡纳，数年来一直是意大利银行业问题的中心。
“筹资...未能取得成功，“西雅那银行表示，此前该行推出的债换股计划仅筹资约20亿欧元。那些原已接受以债换股的次级债持有人可拿回债券。
将不会向担任金融顾问的摩根大通(JPM.N)和Mediobanca(MDBI.MI)及其它银行支付费用。这些银行未能成功帮助西雅那银行完成供股，且出售不良贷款一事现已告吹。
由于意大利12月4日宪法改革公投之后政治风险上升等原因，周四结束的供股没有吸引到投资者参与。
一家意大利报纸表示，救助计划可能需要两到三个月，首先政府需要为西雅那银行自行借款提供担保，以确保其不会资金告罄。
西雅那银行的存款一直在大量流失，周三表示其流动性可能会在四个月后耗尽。而在几天前，该行还估计其流动性可以坚持11个月。
如果该行倒闭，将动摇意大利银行业的基础。该国银行业规模是欧元区第四大，且集中了三分之一的欧元区坏账。
但国家出手纾困也有风险，因为欧盟规定在动用政府资金之前，需先由民间投资者承担亏损。鉴于意大利有4万名散户持有西雅那银行债券，这个问题将成为政治炸弹。
这家全球最古老银行因并购眼光失准和管理不善而被击倒，今年市值蒸发掉90%之后仅剩下4.40亿欧元，其坏帐与资本之比在意大利银行业中最高。
西雅那银行在2014-2015年增资80亿欧元之后，还需要更多钱来填补欧洲央行要求其出售270亿欧元不良贷款所产生的亏损。
由摩根大通设计的筹资计划原本寄望卡塔尔主权财富基金能投资10亿欧元，但周三稍晚时，西雅那银行称最终没能找到锚定投资者，其他潜在投资者因而却步；这个结果证实了路透稍早的报导。
西雅那银行必须强迫至少一部分的债权人将债转股，政府才会挺身救助。
经济部长帕多安已表示，小储户所受到的影响“绝对会降至最小，或者毫无影响。”(完)
(编译 戴素萍/张涛/李婷仪 审校 郑茵/徐文焰)
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