意大利政府救助西雅那银行必须进行债转股--财政部消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透罗马12月12日 - 意大利财政部消息人士周一称，政府倾向于以市场解决方案救助西雅那银行(BMPS.MI)，但若市场方案失败，政府出手干预西雅那银行，就必须进行债转股。
一位政府消息人士周五称，如有必要，意大利政府愿意在一项紧急法令下救助该银行。但该行周日，表示将尽最后的努力继续推进计划，希望年底前能在市场筹资50亿欧元。
消息人士称，任何形式的国家援助都需要欧盟执委会的批准，且必须遵照欧洲规定执行，这包括将银行的债券转为股票。
消息人士还说，国家将补偿在“自救”中发生亏损的散户债券持有人，但细节还需与欧盟执委会协商。(完)
(编译 艾茂林/白云; 审校 孙茉莉/张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。