意大利政府救助西雅那银行必须进行债转股--财政部消息人士

路透罗马12月12日 - 意大利财政部消息人士周一称，政府倾向于以市场解决方案救助西雅那银行(BMPS.MI)，但若市场方案失败，政府出手干预西雅那银行，就必须进行债转股。

一位政府消息人士周五称，如有必要，意大利政府愿意在一项紧急法令下救助该银行。但该行周日，表示将尽最后的努力继续推进计划，希望年底前能在市场筹资50亿欧元。

消息人士称，任何形式的国家援助都需要欧盟执委会的批准，且必须遵照欧洲规定执行，这包括将银行的债券转为股票。

消息人士还说，国家将补偿在“自救”中发生亏损的散户债券持有人，但细节还需与欧盟执委会协商。(完)