意大利总统考虑由非政界人士领导新的技术型政府--消息

意大利官员周二表示，总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)在考虑任命一个由非政界人士领导的新的技术型政府，作为使意大利摆脱政治僵局的一个办法。消息人士称，若中左联盟领导人博萨尼一如预期，在获得纳波利塔诺初始授权后未能成功组建政府，将采用这一解决方案。路透