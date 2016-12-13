意大利总理真蒂洛尼组建新政府 但中右翼小党威胁退出

路透罗马12月12日 - 意大利新任总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周一公布新政府名单，前一届政府几乎所有部长均获留任，此举旨在让金融市场感到安心。

但曾支持前总理伦齐的一个中右翼小党称，或不会支持新政府，让人担心真蒂洛尼能否在议会获得多数支持。

与上周辞职的伦齐迅速进行权力交接后，真蒂洛尼只用了一天时间便完成组阁。

“我已尽全力尽快组阁，”现年62岁的真蒂洛尼在向总统马塔雷拉提交内阁部长名单后对记者表示。

真蒂洛尼曾担任伦齐政府的外交部长，他表示将推行与其前任相似的政策，并敦促欧盟更为“关注成长”。

确定留任的官员包括经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)，他正在负责避免意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)因不堪坏账重压而倒闭的努力。

其它关键部长职位上的人员，包括国防、工业、卫生与司法，都维持不变。中左翼的民主党(PD)仍占据多数位置。

真蒂洛尼把自己原来的外长职位交给了前内政部长Angelino Alfano。

新内阁本周将面临参众两院的信任投票，然后真蒂洛尼就可以正式就任政府首脑。这将是70年内的第64届意大利政府。

假设最终通过信任投票，真蒂洛尼面临的一项主要任务将是起草新的选举法。如果这项改革能迅速完成，就可以为2017年上半年举行选举铺平道路，比计划提前一年举行选举。(完)