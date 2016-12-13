意大利总理真蒂洛尼组建新政府 但中右翼小党威胁退出

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透罗马12月12日 - 意大利新任总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周一公布新政府名单，前一届政府几乎所有部长均获留任，此举旨在让金融市场感到安心。
但曾支持前总理伦齐的一个中右翼小党称，或不会支持新政府，让人担心真蒂洛尼能否在议会获得多数支持。
与上周辞职的伦齐迅速进行权力交接后，真蒂洛尼只用了一天时间便完成组阁。
“我已尽全力尽快组阁，”现年62岁的真蒂洛尼在向总统马塔雷拉提交内阁部长名单后对记者表示。
真蒂洛尼曾担任伦齐政府的外交部长，他表示将推行与其前任相似的政策，并敦促欧盟更为“关注成长”。
确定留任的官员包括经济部长帕多安(Pier Carlo Padoan)，他正在负责避免意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)因不堪坏账重压而倒闭的努力。
其它关键部长职位上的人员，包括国防、工业、卫生与司法，都维持不变。中左翼的民主党(PD)仍占据多数位置。
真蒂洛尼把自己原来的外长职位交给了前内政部长Angelino Alfano。
新内阁本周将面临参众两院的信任投票，然后真蒂洛尼就可以正式就任政府首脑。这将是70年内的第64届意大利政府。
假设最终通过信任投票，真蒂洛尼面临的一项主要任务将是起草新的选举法。如果这项改革能迅速完成，就可以为2017年上半年举行选举铺平道路，比计划提前一年举行选举。(完)
(编译 张荻/张涛；审校 郑茵/戴素萍)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)