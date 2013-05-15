意大利劳动部长称新政府不会推翻前总理的劳动改革

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透罗马5月14日 - 意大利劳动部长Enrico Giovannini周二对议会表示，新政府不会对前总理蒙堤去年采行的劳动改革进行多少本质上的调整。
这次劳动改革广受诟病，它导致企业聘用临时工的难度加大且成本变高，而解雇正式工的难度却略微减轻。
改革在工会和雇主两边都不讨好，但Giovannini称其显示出一些积极效果，如有任何调整也将“仅限于细节”。
他对一个参议院小组称，企业和投资者不喜欢动荡，出台新规定会使他们不安。其还补充称，总之改革“正在产生预想中的效果”。
Giovannini称，将对蒙堤的养老机制改革做出一些变动，使选择接受减额养老金的提前退休做法变得更容易。到2018年意大利的退休年龄将达到66岁。(完)
(编译 隋芬; 审校 许娜/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。