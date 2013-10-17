意媒称雀巢打算收购巧克力制造商费列罗

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透米兰10月17日 - 据意大利报纸La Repubblica周四报导，瑞士食品集团雀巢NESN.VX对能多益榛果可可酱的生产商--意大利食品公司费列罗(Ferrero)发出收购提议。该报导未援引任何直接参与的消息人士。
该报称，雀巢收购的消息在“几家大型银行总部”已经议论好几天了，但谈判还处于“初始”阶段。
但Intesa Sanpaolo(ISP.MI)银行的投资部门Banca IMI，周四否认参与该交易，并称不知道雀巢和Ferrero的交易。Repubblica报称，Banca IMI可能在进行非正式的调查。
雀巢拒绝置评，路透暂时无法联系费列罗进行评论。
一位业内消息人士告诉路透，雀巢有兴趣收购费列罗。数位投行人士称，银行业内有两家公司可能结盟的说法，因为它们具有互补的业务。
其他银行消息人士称，他们未听说双方进行接洽，而且费列罗家族不想放弃控制权。
投行对费列罗的估值在100亿欧元(135亿美元)以上。该公司由其家族88岁的米歇尔-费列罗管理，其迄今从未表达有出售意愿。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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