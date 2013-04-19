意大利议会未能选出新总统 中左翼联盟内部分歧严重

* 中左联盟内部的反对派拒绝支持马里尼

* 博萨尼、贝卢斯科尼同意提名马里尼做为总统候选人

* 总统选举是组建新政府的关键

路透罗马4月18日 - 意大利议会周四在前两轮投票中未能选出新总统，中左翼联盟领导人博萨尼的党内反对者拒绝支持其提名的总统候选人，该国的政治僵局仍将持续。

在新总统选出之前，2月大选后出现的政治僵局将无法打破，此次投票的混乱情况反映出意大利各政治派别存在严重分歧。

欧元区第三大经济体意大利连续六个季度萎缩，政局混乱加剧了该国的不确定性，而此时意大利处在重现2011年财政危机的边缘。

在第一轮投票中，博萨尼提名的总统候选人--前参议院议长马里尼(Franco Marini)获得的票数远低于所需的1,007张选票中的三分之二多数。在第二轮投票中，马里尼未获得一张选票，中左翼和中右翼的许多成员投了空白票。

政界消息人士称，投下空白票是要防止马里尼再度难堪。马里尼的落选又给了博萨尼一记耳光。

博萨尼与中右翼领导人贝卢斯科尼同意提名马里尼作为候选人，令其党内出现严重分歧。

博萨尼对记者表示，他将与中左翼选举人会面，在周五上午进行第三轮投票前确定其下一步举动。若第三轮投票仍没有结果，那么在以后的投票中获得简单多数就可当选总统。

议会消息人士对路透表示，博萨尼所在的民主党已要求推迟第四轮投票，或许推迟到周六，以争取更多时间考虑其策略。

议会领导人周五上午的会议将考虑这一要求。贝鲁斯科尼所在党派的两院领导人周四晚些时候在一份声明中称，他们反对推迟投票。

博萨尼表示，他需要接受选举已进入“新的阶段”，暗指在对候选人看法严重分歧下，马里尼将出局。他表示，中左翼联盟将会为总统选举提出新的提案。

许多中左翼议员在无记名投票中把票投给五星运动推出的候选人Stefano Rodota。

马里尼的失败可能使得博萨尼与贝卢斯科尼之间旨在协助其组成少数派政府的协议破局。

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)的任期将在5月15日届满，选出下任总选是解决2月大选以来政治僵局的重要一步。在2月大选没有一个政党有足够多数来组成政府。

意大利需要新总统来结束政治僵局，透过说服各政党达成一致以便组阁，或者解散议会并重新举行选举。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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